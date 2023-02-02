PATERNO': ANDREA MUORE ALL'IMPROVVISO PER UN MALORE A 30 ANNI, OGGI I FUNERALI A SAN BIAGIO
La città di Paternò sotto shock per la notizia che è arrivata nella mattinata di ieri, 01 Febbraio 2023.
Il giovane 30enne Andrea Borzì , ragazzo molto conosciuto e amato in città, ha perso la vita a causa di un malore improvviso
Lascia la moglie e un bambino di 2 anni.
I funerali saranno celebrati oggi, 02 Febbraio 2023 alle 12 nella chiesa “San Biagio”, in zona villetta.
Un fiume in piena i messaggi di cordoglio sui social.
Come quello di Daniele: "Solo 2 parole…. una perla di ragazzo… R.i.p. cugino… #Andrea❤TvB", ricordo arriva pure dalla Juventus Official Fan Club di Paternó che si stringe con un caloroso abbraccio, alla famiglia Borzí, per la prematura perdita del nostro amato socio Andrea. "Sgomento e sconforto ci affliggono fin dalle prime ore del mattino.
Alla famiglia di Andrea vanno le condoglianze della nostra redazione.