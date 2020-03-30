PATERNO': ANNUNCIATI CONTROLLI CON TELECAMERA SU SPOSTAMENTI NON AUTORIZZATI

Fa ricorso anche alle videocamere sul territorio, il Comune di Paternò per sorvegliare sul rispetto delle prescrizioni in merito alla lotta al coronavirus Covid-19.Lo ha reso noto in un post nella pag...

Fa ricorso anche alle videocamere sul territorio, il Comune di Paternò per sorvegliare sul rispetto delle prescrizioni in merito alla lotta al coronavirus Covid-19.

Lo ha reso noto in un post nella pagina del Nucleo di Polizia Edilizia e Tutela Ambientale che ha informato la popolazione locale sull'utilizzo delle telecamere già installate da tempo.

"Grazie alle telecamere installate in alcuni punti cruciali della Città di Paternò monitoriamo gli spostamenti delle auto. Tutti coloro che non motiveranno lo spostamento dimostrando la stretta necessità saranno VERBALIZZATI, conclude la nota."