PATERNO': ANTONINO MANNINO , SPARITO NEL NULLA. APPELLO ANCHE SU CHI L'HA VISTO
Forte preoccupazione da parte dei familiari che la cercano e che si sono attivati anche con la trasmissione di Rai3 "Chi l'ha visto"
Dell'uomo, Antonino Mannino, non si hanno più notizie dal 24 dicembre 2020, quando intorno alle 22 il cognato lo ha lasciato nei pressi di un supermercato non molto distante da casa sua. Il suo cellulare risulta sempre spento
L'uomo alto circa 155, al momento della scomparsa indossava un giubbotto nero di pelle, maglione nero, pantaloni neri, ha tatuaggio vicino al polso raffigurante un cuore trafitto da una spada, grande cisti tra petto e stomaco,
Chiunque avesse informazioni può contattare il 112