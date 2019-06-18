PATERNÒ: ANZIANA CADE IN CASA, INTERVENTO DI VIGILI DEL FUOCO E 118

FLASHIntervento congiunto di Vigili del Fuoco e 118 intorno le ore 13 a Paternò per soccorrere una persona anziana caduta in casa e non in grado di rialzarsi: sul posto, in Via Salerno la squadra di P...

Intervento congiunto di Vigili del Fuoco e 118 intorno le ore 13 a Paternò per soccorrere una persona anziana caduta in casa e non in grado di rialzarsi: sul posto, in Via Salerno la squadra di Paternò che ha provveduto, insieme ad un famigliare a raggiungere l’appartamento della signora, permettendo all’equipe medica di prestare le prime cure.

L’anziana è stata successivamente prelevata e trasportata all’Ospedale di Paterno, fortunatamente in buone condizioni, per ulteriori accertamenti.