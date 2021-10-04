PATERNO'. ANZIANA NON RISPONDE, I VICINI CHIAMANO I VIGILI DEL FUOCO
Non rispondeva da troppe ore e così è scattato l’allarme.Stiamo parlando di un’anziana residente in Via antica Gemma in centro storico che, questa mattina, 04 ottobre 2021 stata salvata dai vigili del...
Non rispondeva da troppe ore e così è scattato l’allarme.
Stiamo parlando di un’anziana residente in Via antica Gemma in centro storico che, questa mattina, 04 ottobre 2021 stata salvata dai vigili del fuoco del locale distaccamento.
In un primo momento si è temuto il peggio, una 80enne non rispondeva alle continue chiamate dei vicini che così hanno deciso di allertare i soccorsi.
Per fortuna, il repentino intervento dei vigili, che hanno sfondato la porta per entrare all'interno dell’appartamento, è stato decisivo.
La donna è stata trovata viva accanto al letto, sdraiata a terra, sembrerebbe a causa di una caduta.
Sul posto anche i sanitari del 118 che dopo i primi soccorsi l’hanno portata al pronto soccorso per i dovuti accertamenti e cure del caso.