Paternò, anziana si ritrova un ladro in casa all’alba: paura nel centro storico

L’uomo sarebbe entrato in casa forzando un accesso vicino ai Quattro Canti. Dopo il furto di alcuni portafogli è scappato giù per le scale

Paura all’alba del 02 giugno nel centro storico di Paternò, nei pressi dei Quattro Canti, dove una donna di oltre 86 anni si è ritrovata improvvisamente faccia a faccia con un intruso entrato nella sua abitazione mentre lei dormiva.

L’episodio sarebbe avvenuto nella mattinata del 2 giugno, intorno alle ore 6. Secondo quanto raccolto da 95047.it, l’anziana sarebbe stata svegliata da alcuni rumori sospetti provenienti dall’interno della casa. Pochi istanti dopo si sarebbe trovata davanti uno sconosciuto, un uomo italiano apparentemente tra i 35 e i 40 anni, introdottosi nell’abitazione dopo aver forzato un accesso.

Nel tentativo di entrare, l’uomo avrebbe anche rotto un vetro, procurandosi una lieve ferita al gomito.

Il malvivente sarebbe riuscito a impossessarsi soltanto di un borsellino contenente una piccola somma di denaro. Ma proprio mentre stava cercando di allontanarsi, l’anziana si sarebbe accorta della sua presenza e gli avrebbe urlato: “Ma che fai?”.

A quel punto il ladro, sorpreso dalla reazione della donna, sarebbe fuggito rapidamente giù per le scale facendo perdere le proprie tracce.

Al di là del danno economico, resta soprattutto il forte spavento vissuto dall’anziana, profondamente scossa da quanto accaduto. Va precisato che la donna non vive completamente sola: il piano superiore dell’abitazione risulta infatti abitato.

Sull’accaduto è stata presentata denuncia ai Carabinieri, che hanno avviato le indagini per cercare di risalire al responsabile.