PATERNÒ ANZIANA SCIVOLA SUL MARCIAPIEDE E BATTE LA TESTA, SOCCORSA DAL 118

E’ successo questa mattina, 19 Agosto 2021 a Paternò.Un grave incidente nel quale è rimasta coinvolta una donna di circa 75 anni.L’anziana, nel tratto tra la via Sardegna con la via Vulcano è scivolat...

E’ successo questa mattina, 19 Agosto 2021 a Paternò.

Un grave incidente nel quale è rimasta coinvolta una donna di circa 75 anni.

L’anziana, nel tratto tra la via Sardegna con la via Vulcano è scivolata e ha battuto la testa sull’asfalto

La donna è stata immediatamente soccorsa e trasferita per le cure necessarie all'ospedale, era cosciente ma si trovava in uno stato confusionale, e non aveva nessun documento e non in grado di fornire informazioni utili a risalire alla sua identità o al suo indirizzo di residenza.

Se qualcuno ha parenti che erano nella zona e non sono rincasati, oppure può fornire utili informazioni per capire chi è la signora, può contattare l'ospedale o le forze dell'ordine,