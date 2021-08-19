PATERNÒ ANZIANA SCIVOLA SUL MARCIAPIEDE E BATTE LA TESTA, SOCCORSA DAL 118
E’ successo questa mattina, 19 Agosto 2021 a Paternò.
Un grave incidente nel quale è rimasta coinvolta una donna di circa 75 anni.
L’anziana, nel tratto tra la via Sardegna con la via Vulcano è scivolata e ha battuto la testa sull’asfalto
La donna è stata immediatamente soccorsa e trasferita per le cure necessarie all'ospedale, era cosciente ma si trovava in uno stato confusionale, e non aveva nessun documento e non in grado di fornire informazioni utili a risalire alla sua identità o al suo indirizzo di residenza.
Se qualcuno ha parenti che erano nella zona e non sono rincasati, oppure può fornire utili informazioni per capire chi è la signora, può contattare l'ospedale o le forze dell'ordine,