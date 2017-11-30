PATERNO': ANZIANA SOCCORSA IN CASA, NON RISPONDEVA DA DUE GIORNI - FOTO

Una 81 enne, è stata soccorsa, intorno a mezzogiorno, nella sua abitazione sita in via.Arena.Secondo una prima ricostruzione, la donna, che viveva da sola, non dava sue notizie da due giorni. Per ques...

Una 81 enne, è stata soccorsa, intorno a mezzogiorno, nella sua abitazione sita in via.Arena.

Secondo una prima ricostruzione, la donna, che viveva da sola, non dava sue notizie da due giorni. Per questo dei parenti, si sono preoccupati cercando di capire cosa fosse successo.

Sul posto è stato chiesto l'intervento di Vigili del Fuoco e 118, che dopo essere penetrati nell'abitazione della donna, trovata viva ma in mediocri condizioni, hanno subito provveduto a prestare le prime cure e poi portarla nel locale ospedale.

Una storia di solitudine che deve fare riflettere tutti.