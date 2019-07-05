PATERNÒ: ANZIANI RESTANO SENZA CASA, 95047 SEGNALA E IL SINDACO GLI TROVA UNA SISTEMAZIONE PROVVISORIA

Due anziani di Paternò, residenti in una zona di periferia, a causa di un incendio che ha interessato la loro abitazione sono rimasti senza casa.Gli anziani, tramite i vicini, si sono rivolti al nostr...

Gli anziani, tramite i vicini, si sono rivolti al nostro sito per chiedere aiuto, e noi, da bravi cittadini, oltre a provvedere a delle piccole cose immediate, abbiamo contattato il primo cittadini Nino Naso, affinché tramite i servizi sociali, potesse provvedere ad una provvisoria ed adeguata sistemazione.

Detto e fatto.

Il sindaco, avvisato per telefono, si è precipitato a casa degli anziani, e vista la situazione abbastanza delicata ha subito trovato una sistemazione alla coppia, in attesa di ulteriori sviluppi.

I due, hanno subito avuto un tetto, presso I.P.A.B. Residence "Salvatore Bellia" per dormire e un luogo dove potere mangiare fino alla definitiva sistemazione.

Noi di 95047, ringraziamo il sindaco, per avere prestato ascolto ad un nostro appello, riportando un poco di serenità alla coppia fortemente provata da varie vicissitudini.

Per fortuna, in un mondo di discussioni spesso senza senso o dettate da pseudopolitica, c’è ancora chi crede in un mondo migliore e si prodiga per aiutare gli altri.