PATERNÒ. ANZIANO CADE IN CASA: SOCCORSO DAI VIGILI DEL FUOCO E TRASPORTATO IN OSPEDALE

Nella serata di ieri, lunedì 18 novembre 2024, intorno alle ore 21.30, è stata segnalata una richiesta di aiuto al Numero Unico per le Emergenze da parte di un anziano che, a causa di una caduta, non riusciva a rialzarsi all'interno della propria abitazione situata in viale dei Platani.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Paternò.

Grazie all’ausilio di un flex, i soccorritori sono riusciti a forzare la porta d’ingresso, garantendo l’accesso all’appartamento e consentendo l’intervento tempestivo degli operatori sanitari del 118.

L’uomo, trovato in discrete condizioni di salute, è stato stabilizzato sul posto e successivamente trasportato in ospedale per ulteriori accertamenti. L’episodio si è concluso senza gravi conseguenze grazie alla rapidità e professionalità delle squadre di emergenza intervenute.