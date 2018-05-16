PATERNO': APERTE LE ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA COMUNALE
Sono aperte le iscrizioni alla scuola dell’infanzia comunale “ San Francesco” per l’anno scolastico 2018/2019 per i bambini dai 3 ai 5 anni compiuti entro il 31 dicembre 2018 residenti nel Comune di Paterno’.
In caso di esubero di iscrizioni hanno precedenza nell’ordine:
- Bambini che risultano piu’ grandi di eta’;
- Bambini privi di vigilanza familiare che si trovano in condizioni di disagio;
- Bambini la cui richiesta di iscrizione risulta precedente nell’ordine di presentazione
I genitori dei bambini che compiono il terzo anno di eta’ nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 30 aprile 2019 possono presentare richiesta di ammissione alla frequenza anticipata. l’ammissione dei bambini alla frequenza anticipata e’ condizionata , ai sensi dell’art. 2 comma 2 del regolamento di cui al d.p.r. 20 marzo 2009, n. 89, ai seguenti criteri:
1) disponibilita’ dei posti;
2) esaurimento di eventuali liste d’attesa;
3) disponibilita’ di locali compatibili alle specifiche esigenze dei bambini di eta’ inferiore a tre anni.
Le iscrizioni si ricevono dal 16 al 31 maggio c.a. tutti i giorni dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e mercoledì’ dalle ore 16,00 alle ore 18,00 presso il III* settore Cultura e Pubblica Istruzione sito in Piazza della Regione ex tribunale 1° piano.
per informazioni tel. 095/7970 392 – 0957970 269