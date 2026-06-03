Paternò applaude Giulia Bonaccorso: la giovane promessa siciliana conquista il tennis europeo

La giovane atleta paternese ha conquistato singolare e doppio al torneo internazionale Tennis Europe Under 16 di Tolentino. E proprio oggi spegne 16 candeline

Un successo straordinario che rende orgogliosa tutta la Sicilia e in particolare la città di Paternò, dove è nata e cresciuta. La giovane tennista Giulia Bonaccorso, studentessa del liceo scientifico “Enrico Fermi” di Paternò e atleta della TS Monte Kà Tira, ha conquistato uno straordinario doppio successo al torneo internazionale Tennis Europe Under 16 di categoria 1 disputato sulla terra rossa di Tolentino.

La talentuosa classe 2010 ha infatti trionfato sia nel singolare che nel doppio, vivendo una settimana da sogno culminata con la premiazione ricevuta da Elisabetta Cocciaretto, una delle più forti tenniste italiane del circuito WTA e reduce dal Roland Garros.

Partita addirittura dalle qualificazioni, Giulia ha impressionato per qualità, carattere e continuità, riuscendo a vincere tutti gli incontri senza perdere neppure un set.

Nel suo percorso ha superato anche avversarie di altissimo livello come l’austriaca Leonie Schauer, numero 69 del ranking Tennis Europe Under 16, e la greca Maria Koukotsi, numero 170 della graduatoria internazionale.

In finale, Bonaccorso ha battuto la toscana Agnese Calzolai conquistando il primo titolo internazionale Tennis Europe della sua carriera. Il successo nel doppio è invece arrivato in coppia con la ligure Giorgia Lanza.

Ad accompagnarla in questa splendida esperienza il maestro Luca Felicini insieme allo staff tecnico composto anche da Stefano Inzirillo e Davide Scuderi.

“Sono felicissima di aver vinto un torneo così importante in un bellissimo circolo. Dedico questo primo successo internazionale a tutta la mia famiglia e ai miei allenatori del Monte Kà Tira”, ha raccontato la giovane atleta.

E proprio oggi per Giulia è anche un giorno speciale: la giovane promessa del tennis compie 16 anni. Da parte della redazione di 95047.it ci permettiamo di farle i nostri più sinceri auguri, complimentandoci per gli straordinari risultati raggiunti e augurandole un futuro ricco di successi e soddisfazioni.