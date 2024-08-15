PATERNO'- APPROFITTA DI UN FINESTRINO APERTO E RUBA DUE CELLULARI MENTRE I PROPRIETARI CARICANO LE VALIGIE

Un grave episodio di cronaca si p verificato nella giornata di ieri nella centralissima via G.B. Nicolosi di Paternò intorno alle ore 17. Un uomo, descritto come un extracomunitario, è stato protagoni...

Un uomo, descritto come un extracomunitario, è stato protagonista di un furto avvenuto in circostanze particolarmente audaci.

I proprietari di un'automobile, intenti a caricare delle valigie nel veicolo, avevano temporaneamente lasciato uno dei finestrini aperti.

Approfittando della momentanea distrazione, l'uomo, vestito con una maglietta gialla e un pantalone nero, si è avvicinato al veicolo e, con estrema rapidità, si è introdotto attraverso il finestrino. In pochi secondi, è riuscito a sottrarre due telefoni cellulari che erano stati lasciati all'interno dell'auto.

Il furto è stato scoperto quasi immediatamente dai proprietari, che hanno tentato di inseguire il ladro. Tuttavia, l'uomo ha approfittato del vantaggio ottenuto e, riuscendo a fuggire, ha fatto perdere le sue tracce. I proprietari, una volta persa la pista, hanno subito allertato i Carabinieri.

Le forze dell'ordine si sono prontamente recate sul posto per raccogliere le testimonianze e avviare le indagini.

Le autorità invitano i cittadini a prestare particolare attenzione e a segnalare tempestivamente qualsiasi attività sospetta, in modo da prevenire futuri episodi di questo tipo e garantire maggiore sicurezza nella comunità.