PATERNO': APRE IN CITTA' "OCCHILUX"
Si è inaugurato la scorsa settimana, un nuovo e prestigioso punto vendita di ottica, in Viale dei Platani 76 "OCCHILUX".
Una scommessa, del giovane imprenditore, Alessandro Cunsolo, che ha deciso di di puntare nel proprio territorio, un segnale importante questo, in un periodo certo non facile per le attività commerciali, che serva da sprone ed esempio per questa città che troppo spesso tende a piangersi addosso.
Tanta la gente accorsa per acquistare e curiosare nel nuovo negozio, tra cui la presenza del sindaco di Paternò Nino Naso, del vicesindaco Ignazio Mannino e del sindaco di Catania Salvo Pogliese.
Nel punto vendita, puoi trovare tantissimi occhiali di tutte le marche più prestigiose ma anche interessanti servizi, come l'analisi della visita optometrica, che è possibile prenotare al 095 7176723 che si effettuerà tutti i giovedì dalle ore 17 alle ore 20.
