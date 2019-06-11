PATERNO': APRE IN CITTA' "OCCHILUX"

Si è inaugurato la scorsa settimana, un nuovo e prestigioso punto vendita di ottica, in Viale dei Platani 76 "OCCHILUX".Una scommessa, del giovane imprenditore, Alessandro Cunsolo, che ha deciso di di...

A cura di Redazione 11 giugno 2019 09:18

Condividi