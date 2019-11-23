PATERNÒ: APRE LA PORTIERA , VIENE DISTRUTTA DALL' AUTO CHE SOPRAGGIUNGE
Singolare incidente questa sera intorno alle ore 19 nella centralissima via G.B.Nicolosi.Dopo aver parcheggiato a bordo strada, ha spalancato la portiera della sua vettura, una Fiat Croma, senza accor...
Dopo aver parcheggiato a bordo strada, ha spalancato la portiera della sua vettura, una Fiat Croma, senza accorgersi dell'arrivo di una Land Rover.
L'impatto, molto violento, ha completamente distrutto la portiera dell'utilitaria.
Sul posto è intervenuta un ambulanza per prestare le prime cura al conducente dell'auto, fortunatamente secondo le prime informazioni senza gravi conseguenze
I rilievi e la ricostruzione della dinamica è stata affidata agli agenti della polizia locale.