PATERNO': Arrestato 32enne per furto di energia elettrica

COMUNICATO DEI CARABINIERI I Carabinieri della Stazione di Paternò hanno arrestato nella flagranza LONGO Alfio Emanuele, 32enne paternese, per furto di energia elettrica. Ieri pomeriggio, i militari,...

24 febbraio 2018 20:28
News
COMUNICATO DEI CARABINIERI 

I Carabinieri della Stazione di Paternò hanno arrestato nella flagranza LONGO Alfio Emanuele, 32enne paternese, per furto di energia elettrica.

Ieri pomeriggio, i militari, coadiuvati da personale tecnico dell’Enel, hanno accertato che l’uomo ha manomesso il contatore della propria abitazione allacciandosi direttamente alla rete elettrica pubblica.
L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato posto ai domiciliari in attesa di essere giudicato con rito direttissimo, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.

