PATERNÒ: ARRESTATO ASSISTENTE SANITARIO, PER MOLESTIE AD UN MINORENNE

Un ausiliario di 55 anni avrebbe molestato un 15enne all'ospedale SS.Salvatore di Paternò, con la scusa di accompagnarlo in bagno.I fatti, riportati da La Sicilia, sarebbero stati denunciato dalla vit...

Un ausiliario di 55 anni avrebbe molestato un 15enne all'ospedale SS.Salvatore di Paternò, con la scusa di accompagnarlo in bagno.

I fatti, riportati da La Sicilia, sarebbero stati denunciato dalla vittima lo scorso agosto, ma la notizia è trapelata soltanto ieri, nel giorno dell'arresto del presunto molestatore.

Dall'ospedale hanno fatto sapere che la direzione sanitaria ha preso provvedimenti già all'indomani della denuncia, con il dipendente assegnato a mansioni diverse, che non implicavano contatti con i ricoverati e gli utenti.

A seguito delle indagini il 55enne è stato arrestato su ordine di custodia cautelare e rinchiuso nel carcere di piazza Lanza.