PATERNO’ . ARRESTATO PER DETENZIONE ILLECITA DI SOSTANZE STUPEFACENTI
I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Paterno’, in esecuzione di un ordine di aggravamento di misura cautelare in carcere emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Catania, hanno arrestato il 26enne paternese Giovanni Battista GIANGRECO, in atto detenuto presso il carcere di Bicocca.
L’ordinanza è stata emessa sulla base delle risultanze investigative fornite dall’Arma di Paterno’ che, nel settembre scorso, aveva arrestato il GIANGRECO in flagranza di reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti.