PATERNO' ARRESTATO PER UNA RAPINA COMMESSA NEL 2007
A cura di Redazione
14 giugno 2017 12:52
COMUNICATO DEI CARABINIERI
I Carabinieri della Compagnia di Paternò (CT) hanno arrestato BURZILLÀ Francesco, del luogo, dando esecuzione ad un ordine di espiazione pena detentiva emesso dalla Corte d’Appello di Catania.
L’uomo dovrà espiare la pena residua di un anno di reclusione poiché riconosciuto colpevole di una rapina in concorso, reato commesso il 15 aprile 2007 a Paternò.
L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato ristretto ai domiciliari, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.
