PATERNO': Arriva il Giro d’Italia, né scuole né mercato. Tutti i provvedimenti del Comune

Ecco i provvedimenti emanati dal Comune di Paternò in ordine al passaggio della carovana del Giro d’Italia, previsto nel primo pomeriggio del 10 Maggio.

Ecco nel dettaglio le ordinanze del Comune:

Giorno 5 Maggio 2018, dalle ore 04,00 alle ore 14,00 e, comunque, fino ad ultimazione dei su citati lavori, è vietata la sosta veicolare ambo i lati, con la sanzione accessoria della coatta rimozione, lungo tutta la via G. Verga e lungo tutta la via Mediterraneo;

e, comunque, fino ad ultimazione dei su citati lavori, è vietata la sosta veicolare ambo i lati, con la sanzione accessoria della coatta rimozione, lungo tutta la via G. Verga e lungo tutta la via Mediterraneo; Giorno 7 Maggio 2018, dalle ore 04,00 alle ore 14,00 e, comunque, fino ad ultimazione dei predetti lavori, è vietata la sosta veicolare ambo i lati, con la sanzione accessoria della coatta rimozione, lungo la via G.B. Nicolosi, tratto compreso tra la via Mediterraneo e la piazza R. Margherita, e in Piazza R. Margherita

e, comunque, fino ad ultimazione dei predetti lavori, è vietata la sosta veicolare ambo i lati, con la sanzione accessoria della coatta rimozione, lungo la via G.B. Nicolosi, tratto compreso tra la via Mediterraneo e la piazza R. Margherita, e in Piazza R. Margherita Giorno 8 Maggio 2018, sempre dalle ore 04,00 alle ore 14,00 , in via Stazione Circumetnea.

, in via Stazione Circumetnea. Giorno 10 MAGGIO 2018 nella fascia oraria compresa tra le ore 08,00 e le ore 17,00, è vietata la sosta veicolare ambo i lati, con la sanzione accessoria della coatta rimozione,

Giorno 10 MAGGIO 2018 SOSPESA LA CIRCOLAZIONE STRADALE DALLE ORE 13,00 fino alla conclusione del passaggio del corteo ciclistico nei seguenti tratti stradali urbani del centro abitato, quali:

via Giovanni Verga, con provenienza dalla S.P. 58 e suo prolungamento, quale tratto di competenza entro il centro abitato – via Mediterraneo; via G.B. Nicolosi, da via Mediterraneo a Piazza R. Margherita; Piazza R. Margherita - via Vittorio Emanuele, da Piazza R. Margherita a rotatoria di Corso Sicilia e via Stazione – via Stazione Circumetnea- Tratto stradale costituente prolungamento della via Della Libertà, che si diparte dall’area di intersezione con la via Stazione Circumetnea e la via Della Libertà fino alla delimitazione del centro abitato del Comune di Paternò, oltre la quale delimitazione detto tratto prosegue fino all’innesto con l’area di intersezione tra la S.P. 57 e la S.P. 56/II .