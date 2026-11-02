Paternò, arriva l’ambulatorio dentistico mobile: visite gratuite il 3 novembre

Martedì 3 novembre, dalle 16 alle 20, in via Roma 30, l’ambulatorio odontoiatrico mobile dell’Asp di Catania offrirà prestazioni gratuite alle persone in possesso dei requisiti, senza prenotazione.

CATANIA – Un ambulatorio medico che può spostarsi da un quartiere all’altro, raggiungere una piazza, fermarsi in un luogo di aggregazione o arrivare nei comuni della provincia per incontrare le persone che hanno maggiori difficoltà ad accedere alle cure. È un motorhome, un veicolo appositamente attrezzato per offrire assistenza sanitaria direttamente sul territorio.

A novembre i motorhome dell’Asp di Catania tornano con nove appuntamenti, nell’ambito del Programma Nazionale Equità nella Salute (PNES) 2021-2027, Area 1 «Contrastare la povertà sanitaria». Le nuove tappe sono organizzate in collaborazione con gli Enti del Terzo Settore coinvolti nel programma.

Gli ostacoli che separano le persone dai servizi sanitari non sono soltanto geografici. Le condizioni economiche, la mancanza di una dimora stabile, le difficoltà linguistiche o la scarsa conoscenza dei servizi disponibili possono rendere più difficile ricevere l’assistenza necessaria.

Per questo i motorhome raggiungono luoghi diversi: piazze, quartieri, strutture di accoglienza e spazi frequentati dalle comunità locali. L’obiettivo è avvicinare l’assistenza sanitaria alle persone, riducendo gli ostacoli che possono impedire loro di ricevere le cure necessarie.

Che cos’è un motorhome sanitario e come funziona

A prima vista può sembrare un grande camper. Ma al suo interno ci sono ambienti e attrezzature destinati all’assistenza sanitaria.

Il principio è semplice. Normalmente, per una visita medica, è la persona a doversi recare in ambulatorio. Con il motorhome avviene anche il contrario: è l’ambulatorio a raggiungere le persone.

L’Asp di Catania utilizza unità mobili cliniche e odontoiatriche, con funzioni differenti. Nei motorhome clinici i professionisti sanitari possono effettuare visite, valutare le condizioni di salute, individuare problemi che richiedono ulteriori accertamenti e orientare le persone verso i servizi più appropriati. Nei motorhome odontoiatrici, invece, vengono effettuate visite e prestazioni dedicate alla salute della bocca e dei denti.

Il motorhome non sostituisce un ospedale o un ambulatorio specialistico. Svolge una funzione diversa e complementare: avvicina l’assistenza sanitaria alle persone che, per ragioni economiche, sociali o personali, incontrano maggiori difficoltà ad accedere alle cure.

Le attività dei motorhome sono affidate a un’équipe multidisciplinare dell’Asp di Catania, composta da professionisti sanitari e assistenti sociali, che opera in collaborazione con gli operatori degli Enti del Terzo Settore e i mediatori di sistema. Questo lavoro integrato permette di individuare i bisogni di salute delle persone, facilitare l’accesso ai servizi e, quando necessario, accompagnarle verso ulteriori accertamenti e percorsi di cura.

È proprio questo uno degli aspetti più importanti del progetto: non limitarsi alla singola prestazione, ma favorire la continuità dell’assistenza.

Le tappe di novembre

I nove appuntamenti sono in programma secondo il seguente calendario:

Martedì 3 novembre , dalle ore 16.00 alle 20.00, a Paternò , in via Roma 30, con il motorhome odontoiatrico, in collaborazione con l’associazione Penelope.

Mercoledì 4 novembre , dalle ore 20.30 alle 23.00, a Catania , in via Eredia 17, con il motorhome clinico, in collaborazione con il Consorzio Sol.Co. e la Cooperativa Mosaico.

Venerdì 6 novembre , dalle ore 15.00 alle 18.00, a Scordia , nell’area mercatale, con il motorhome odontoiatrico, in collaborazione con l’associazione Penelope.

Mercoledì 11 novembre , dalle ore 9.00 alle 13.00, a Catania , in piazza Castello Ursino, con il motorhome odontoiatrico, in collaborazione con l’associazione Penelope.

Mercoledì 18 novembre , dalle ore 15.00 alle 19.00, a Catania , nel quartiere Librino, in piazza dell’Elefante, con il motorhome clinico, in collaborazione con la Croce Rossa.

Sabato 21 novembre , dalle ore 9.00 alle 13.00, a Gravina di Catania , presso il centro commerciale Katanè, con il motorhome clinico, in collaborazione con Fratres.

Martedì 24 novembre , dalle ore 15.00 alle 19.00, a Catania , in piazza Giovanni Falcone, con il motorhome odontoiatrico, in collaborazione con la Croce Rossa.

Venerdì 27 novembre , dalle ore 15.00 alle 19.00, a Castiglione di Sicilia , con il motorhome clinico, in collaborazione con Umana Solidarietà.

Lunedì 30 novembre, dalle ore 8.30 alle 11.30, a Catania, presso la Caritas della Stazione Papa Giovanni XXIII, con il motorhome clinico, in collaborazione con il Consorzio Sol.Co. e la Cooperativa Mosaico.

Chi può accedere ai servizi

Le prestazioni previste dal PNES sono gratuite per le persone che rientrano nei requisiti del programma.

Possono beneficiarne le persone iscritte al Servizio sanitario nazionale con ISEE inferiore a 10.000 euro, i titolari di esenzione per reddito, i cittadini stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale in possesso di codice STP o ENI e le persone in condizioni di indigenza o disagio socioeconomico attestato dai Servizi sociali comunali o dagli Enti del Terzo Settore individuati dall’Asp.

L’accesso ai motorhome è libero: chiunque può presentarsi direttamente durante gli orari di attività, senza prenotazione né segnalazione preventiva. Gli operatori verificano i requisiti per usufruire delle prestazioni previste dal programma. Gli Enti del Terzo Settore collaborano inoltre nell’individuazione delle persone in condizioni di maggiore fragilità e nel loro accompagnamento ai servizi.

31 ottobre 2026

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