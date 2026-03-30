Paternò, arte e musica per la Pasqua a “A’ Munti”: emozione e spiritualità nella Chiesa dei Bianchi

PATERNO’ – Un intreccio di arte, musica e spiritualità ha dato vita a un evento unico nel suo genere nel cuore della città. In occasione della Pasqua, presso “A’ Munti”, si è svolta una suggestiva mostra d’arte organizzata dall’Archeoclub d’Italia – sezione di Paternò, insieme all’Arciconfraternità dei Bianchi, con il coinvolgimento del vice Governatore Augusto Maria Ciancio.

Direttore artistico dell’iniziativa è stato Salvatore Pio Anton Longo, affiancato dall’aiuto logistico di Michela Bottino, che hanno curato ogni dettaglio dell’allestimento, trasformando la Chiesa in uno spazio carico di significato e bellezza.

L’evento, tenutosi ieri, ha visto anche la partecipazione della Pro Loco di Paternò, guidata dalla presidente Salvina Sambataro, insieme ai NAS di Sigonella accompagnati dal dottor Alberto Lunetta. In questo contesto ha preso vita il concerto “Pascha Laudes”, momento centrale della manifestazione.

Fondamentale il contributo scenografico dello stesso Longo, che ha realizzato un allestimento capace di fondere arte e spiritualità. Le opere esposte, tra cui i quadri sulla Passione di Cristo di Valentina Signorello e le creazioni di Carmelo Cartalemi, hanno accompagnato il pubblico in un percorso emozionale intenso e coinvolgente.

“È nato tutto quasi per caso – ha spiegato il direttore artistico – non immaginavo che l’allestimento potesse trasformarsi in scenografia per un concerto. Ho cercato di creare qualcosa che potesse regalare emozioni e mettere in relazione il divino e l’uomo”.

Il concerto è stato presentato da Federica Parisi, con il supporto della giornalista Ilenia e dei ragazzi del servizio civile, che hanno contribuito alla riuscita dell’evento.

Un grazie agli artisti protagonisti della mostra

Un sentito ringraziamento va a tutti gli artisti che hanno partecipato alla mostra, contribuendo con il loro talento e la loro sensibilità alla riuscita dell’evento:

Antonella Randazzo – Pittrice

Alessandra Bonomo – Pittrice

Barbaro Messina – Ceramista e decoratore

Carmelo Cartalemi – Pittore

Emanuel Francesco Viola – Pittore

Giuseppe D’Angelo – Scultore e pittore

Ignazio Vitali – Scultore e pittore

Iole Chiara – Fotografa

Maria Francesca Orto – Pittrice

Oriana Ragusa – Scenografa

Pier Manuel Cartalemi – Scultore

Salvatore Pio Anton Longo – Scenografo

Santo Patania – Modellatore

Valentina Signorello – Pittrice

Vincenzo Valastro – Pittore

Un ringraziamento speciale anche al Liceo Artistico “Mario Rapisarda” e agli studenti:

Cassandra Tomasello – Disegnatrice e pittrice

Gabriella Florio – Disegnatrice e pittrice

Mariachiara Sava – Disegnatrice e pittrice

Rebecca Vitale – Disegnatrice e pittrice

Sofia Leonardi – Disegnatrice e pittrice

Veronica Lo Castro – Disegnatrice e pittrice

Suwini Thenuwara Acharige – Disegnatrice e pittrice

Con il supporto dei docenti:

Prof.ssa Chiara Romeo

Valentina Tavella

Un evento che ha saputo unire cultura, fede e comunità, lasciando un segno profondo tra i presenti e confermando il valore delle iniziative locali capaci di emozionare e coinvolgere.