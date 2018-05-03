PATERNO': Assenteismo in ospedale, udienza preliminare aggiornata a settembre

E’ stata aggiornata al prossimo 27 settembre l’udienza preliminare, davanti al Gup di Catania, Carlo Umberto Cannella, per la richiesta di rinvio a giudizio, avanzata dal Pm Fabio Saponara, di 71 dipe...

E’ stata aggiornata al prossimo 27 settembre l’udienza preliminare, davanti al Gup di Catania, Carlo Umberto Cannella, per la richiesta di rinvio a giudizio, avanzata dal Pm Fabio Saponara, di 71 dipendenti dell’ospedale "Santissimo Salvatore" di Paternò, tra medici e infermieri, per presunti casi di "assenteismo".

L’inchiesta era stata avviata su indagini di militari della guardia di finanza di Catania e di carabinieri della compagnia di Paternò che hanno ripreso con telecamere ingressi e uscite dei dipendenti e il rilevatore delle presenze con badge. I reati ipotizzati, a vario titolo, sono falso e truffa.