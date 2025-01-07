PATERNO’: ATTIMI DI PAURA PER UN UOMO ALTERATO IN GIRO CON UN BASTONE IN MANO

Momenti di terrore a Paternò, a causa di uno sconosciuto, che gira per le strade della città con in mano un bastone. L’uomo, in pigiama e con un giubbotto scuro, è stato segnalato in diversi punti, me...

Momenti di terrore a Paternò, a causa di uno sconosciuto, che gira per le strade della città con in mano un bastone.

L’uomo, in pigiama e con un giubbotto scuro, è stato segnalato in diversi punti, mentre con questo bastone colpiva ciò che gli stava intorno, tra cui auto, porte e finestre, vetrine e addirittura sembra che in via Fonte Mamoide abbia colpito una persona spaccandogli la testa.

La cosa più importante, se qualcuno lo avvista è di chiamare immediatamente il 112 e non avvicinarsi all’uomo, che molto probabilmente ha qualche problema serio.

Da quanto appreso i carabinieri sarebbero già in giro per fermarlo, per questo in caso di avvistamento è importante segnalarlo subito.

IN AGGIORNAMENTO