PATERNO': AUMENTANO A 40 GLI ATTUALI POSITIVI
A cura di Redazione
15 ottobre 2020 10:47
Aumentano ancora i casi di persone positive al Covid-19 a Paternò.
La comunicazione arriva dal primo cittadino Nino Naso, attraverso il profilo social:
Comunico ai concittadini paternesi un nuovo aggiornamento sui casi di Covid a Paternò. Allo stato, i positivi al Coronavirus risultano essere 40. Come al solito raccomando massima cautela, distanziamento sociale, il lavaggio frequente delle mani e la mascherina indossata in luoghi chiusi e aperti. L’emergenza si combatte tutti insieme, con responsabilità.