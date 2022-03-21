95047

PATERNO'. AUMENTANO ANCORA I CASI DI COVID-19 IN CITTA', SONO 564 GLI ATTUALI POSITIVI

21 Marzo 2022

21 marzo 2022 20:47
21 marzo 2022 20:47
Continuano ad aumentare i casi Covid-19 nella città di Paternò.

E' arrivato nella giornata di oggi, 21 Marzo 2022, il bollettino emesso da parte dell’Amministrazione  sulla situazione epidemiologica a Paternò

Rispetto all'ultimo bollettino emesso in data 15 Marzo 2022, il numero degli attuali positivi sale a 564 persone attualmente positivi al Covid-19, 67 soggetti in piu' rispetto al bollettino emesso precedentemente

Non sono stati resi noti, quanti di questi risultano ricoverati in ospedale

Aumenta pure il dato sulle persone in isolamento fiduciario per essere entrate a stretto contatto con persone che si sono poi rivelate positive al virus, che sale a 406   quindi 28  soggetti in piu'  rispetto ai dati del precedente bollettino

I DATI DI OGGI 21/03/2022
POSITIVI   564  soggetti attualmente positivi (+67 rispetto al  15 Marzo 2022)
OSPEDALIZZATI NON COMUNICATO
QUARANTENA 406    (+ 28   rispetto al 15 Marzo 2022)

AGGIORNAMENTO #CORONAVIRUS 21/03/2022 ORE 18:30

