PATERNO'. AUMENTANO ANCORA I CASI DI COVID-19 IN CITTA', SONO 564 GLI ATTUALI POSITIVI
Continuano ad aumentare i casi Covid-19 nella città di Paternò.
E' arrivato nella giornata di oggi, 21 Marzo 2022, il bollettino emesso da parte dell’Amministrazione sulla situazione epidemiologica a Paternò
Rispetto all'ultimo bollettino emesso in data 15 Marzo 2022, il numero degli attuali positivi sale a 564 persone attualmente positivi al Covid-19, 67 soggetti in piu' rispetto al bollettino emesso precedentemente
Non sono stati resi noti, quanti di questi risultano ricoverati in ospedale
Aumenta pure il dato sulle persone in isolamento fiduciario per essere entrate a stretto contatto con persone che si sono poi rivelate positive al virus, che sale a 406 quindi 28 soggetti in piu' rispetto ai dati del precedente bollettino
I DATI DI OGGI 21/03/2022
POSITIVI 564 soggetti attualmente positivi (+67 rispetto al 15 Marzo 2022)
OSPEDALIZZATI NON COMUNICATO
QUARANTENA 406 (+ 28 rispetto al 15 Marzo 2022)
AGGIORNAMENTO #CORONAVIRUS 21/03/2022 ORE 18:30