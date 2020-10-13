PATERNO': AUMENTANO I CASI POSITIVI A 32

Aumentano ancora i casi di persone positive al Covid-19 a Paternò.La comunicazione arriva dal primo cittadino Nino Naso, attraverso il profilo social:Comunico ai concittadini paternesi che ad oggi i c...

Aumentano ancora i casi di persone positive al Covid-19 a Paternò.

La comunicazione arriva dal primo cittadino Nino Naso, attraverso il profilo social:

Comunico ai concittadini paternesi che ad oggi i casi positivi di Coronavirus nella nostra città sono aumentati da 25 a 32. Raccomando come sempre distanziamento sociale, lavaggio frequente di mani e mascherina nei luoghi al chiuso e all’aperto. L’emergenza si affronta tutti insieme, con responsabilità.

RAGALNA

Con grande dispiacere comunico che, purtroppo, ha scritto il primo cittadino anche nella nostra Città, si sono registrati i primi casi di cittadini positivi al #Covid.

Ad oggi sono 4, tutti asintomatici, che si trovano già in isolamento.

Sono i primi casi a Ragalna, dall’inizio di questa pandemia.

L’ attenzione è stata e resta altissima!!! Raccomando la massima prudenza nei rapporti interpersonali, usiamo tutti la mascherina e manteniamo le distanze! Rispettiamo, scrupolosamente, quanto previsto nell’ ultimo DPCM emanato nella serata di ieri.

Grazie a tutti della collaborazione.

Auguri di pronta guarigione ai nostri 4 concittadini.

