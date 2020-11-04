PATERNO': AUMENTANO I POSITIVI AL COVID E PURE GLI OSPEDALIZZATI

Arriva il consueto aggiornamento dei casi di Covid-19 nella città di Paternò.Continuano ad aumentare i dati di Covd-19 in città, alla data odierna si registrano 192 casi (+18 rispetto ad ieri) di cu...

Arriva il consueto aggiornamento dei casi di Covid-19 nella città di Paternò.

Continuano ad aumentare i dati di Covd-19 in città, alla data odierna si registrano 192 casi (+18 rispetto ad ieri) di cui 22 persone sono ospedalizzati.

POST UFFICIALE

Si comunica che i casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano allo stato attuale 192 di cui 22 ospedalizzati. Il dato è in continuo aggiornamento.

Si raccomanda la massima cautela in tutti gli ambiti, anche in quelli familiari. Ed ovviamente si raccomanda di rispettare le disposizioni di sicurezza, ovvero: mascherina sempre indossata, distanziamento sociale di almeno un metro tra una persona e l'altra e lavaggio frequente delle mani.