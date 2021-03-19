PATERNO': AUMENTANO I POSITIVI AL COVID IN CITTA'

Aumentano ancora il numero dei casi positivi in città.Nel bollettino di oggi l’Asp di Catania ha comunicato al Comune 13 nuovi positivi rispetto all'ultimo bollettino emesso nella giornata di ieri. Il...

Aumentano ancora il numero dei casi positivi in città.

Nel bollettino di oggi l’Asp di Catania ha comunicato al Comune 13 nuovi positivi rispetto all'ultimo bollettino emesso nella giornata di ieri. Il totale degli attualmente positivi in città sale a 129. Le persone che si trovano attualmente ricoverati in ospedale sono 8 . Aumenanto pure il numero delle le persone che hanno avuto contatti stretti e protratti per i quali sono state emesse ordinanze di quarantena, rimangono 195.

DATI DI PATERNO' OGGI

POSITIVI 129 soggetti (+13 rispetto ad i dati di ieri)

OSPEDALIZZATI 9 soggetti (+1 rispetto ad ieri)

QUARANTENA 197 (+5 ispetto ad i dati di ieri)

Raccomandiamo sempre il rispetto delle regole.

AGGIORNAMENTO CORONAVIRUS 19/03/2021 ORE 11:36

Si comunica che i casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano essere allo stato attuale 129 di cui 9 ospedalizzati. I soggetti posti in isolamento domiciliare sono 197. I dati sono in continuo aggiornamento.

