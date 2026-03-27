Paternò, auto con il vetro distrutto in zona Sant’Antonio: possibile collegamento con una rissa in strada (FOTO)

PATERNO’ – Vetri in frantumi sull’asfalto e una bottiglia rotta accanto al marciapiede: è la scena segnalata in zona Sant’Antonio, dove nel pomeriggio di ieri è stata trovata un’autovettura con il lunotto completamente distrutto.

Secondo quanto riferito da una cittadina, il danneggiamento potrebbe essere collegato a una rissa avvenuta poco prima nella stessa zona, durante la quale – secondo diverse testimonianze raccolte sul posto – sarebbero stati utilizzati anche oggetti come bottiglie.

Al momento, tuttavia, non ci sono conferme ufficiali sul nesso diretto tra i due episodi.

Le immagini documentano chiaramente i danni: vetri sparsi sull’asfalto dietro il veicolo e, a pochi metri, una bottiglia rotta, elementi che alimentano l’ipotesi di quanto accaduto.

“Non è solo il danno, ma il senso di insicurezza che resta”, racconta la proprietaria del mezzo, visibilmente amareggiata.

La vicenda resta in fase di verifica, basata su segnalazioni e racconti di alcuni presenti, in attesa di eventuali riscontri ufficiali.