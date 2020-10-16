95047

PATERNO': AUTO CONTRO UN ALBERO IN VIA VERGA, CONDUCENTE ILLESO

A cura di Redazione Redazione
16 ottobre 2020 15:48
Cronaca
Incidente stradale si è verificato questa mattina, intorno alle ore 12 in Via Giovanni Verga a Paternò.

Un’autovettura, una Fiat Multipla, condotta da una donna per cause da accertare è andata a sbattere contro uno degli alberi posti al centro della carreggiata che separano le corsie.

Fortunatamente al momento dello schianto non sopraggiungeva nessun mezzo in direzione opposta.

Tanto spavento per la conducente che non avrebbe riportato nessun problema,  danni  per la vettura.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

 

