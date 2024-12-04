PATERNÒ, AUTO DISTRUTTA DA UN INCENDIO NELLA NOTTE: NESSUN FERITO
Momenti di apprensione nella notte a Paternò, dove un’auto è stata avvolta dalle fiamme tra via della Libertà e via Fontana del Lupo.
L’incidente ha coinvolto una Dacia che secondo le prime ricostruzioni potrebbe aver preso fuoco mentre era parcheggiata.
Il veicolo ha subito danni ingenti, risultando praticamente inutilizzabile. Fortunatamente, al momento non si registrano segnalazioni di feriti.
Le cause dell’incendio restano ancora da accertare, ma non si esclude un guasto tecnico.
Si attendono ulteriori aggiornamenti nelle prossime ore.
