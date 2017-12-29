PATERNO' AUTO IN FIAMME, PAURA NEL QUARTIERE SAN MICHELE - LE FOTO

Notte movimentata, in vico Cifalino, nel quartiere San MIchele, per l'incendio di una vettura in sosta.L'auto addossata al muro, è andata in fiamme intorno alla mezzanotte. Subito è scattato l'allarme...

Notte movimentata, in vico Cifalino, nel quartiere San MIchele, per l'incendio di una vettura in sosta.

L'auto addossata al muro, è andata in fiamme intorno alla mezzanotte. Subito è scattato l'allarme, ma prima dell'arrivo dei vigili del fuoco, le fiamme avevano completato il loro lavoro, divorando completamente la vettura e annerendo parte del muro adiacente. Sul posto i Vigili del Fuoco di Paternò, che hanno domato l'incendio.

Non si conoscono le cause dell'incendio, anche se sembra molto probabile un corto circuito.

