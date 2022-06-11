PATERNÒ: AUTO FINISCE SU UN MURETTO AL CORSO ITALIA, ROTTO PARABREZZA ED ESPLOSI AIRBAG

Incidente stradale nella tarda mattina di oggi, 11 Giugno 2022 a Paternò.Il conducente di una Renault Clio per cause al vaglio da parte dell'autorità che sono intervenuti sul posto, mentre percorreva...

Incidente stradale nella tarda mattina di oggi, 11 Giugno 2022 a Paternò.

Il conducente di una Renault Clio per cause al vaglio da parte dell'autorità che sono intervenuti sul posto, mentre percorreva il Corso Italia è andato a sbattere violentemente contro il muretto che delimita la carreggiata.

Violento è stato l'impatto da mandare il parabrezza dell’auto in frantumi e far esplodere gli airbag.

Non sarebbero coinvolti altri mezzi.

Sul posto è intervenuta un ambulanza del 118 per prestare le prime cure ai malcapitati, sconosciuta al momento la gravita delle ferite riportate e gli uomini della Polizia Municipale locale per i dovuti rilievi per stabilire l'esatta dinamica e per la gestione del traffico.