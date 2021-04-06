PATERNO’. AUTO FUOCO IERI SERA IN ZONA IDRIA.

Ieri sera verso le ore 22 i vigili del fuoco che sono intervenuti per spegnere un incendio che ha danneggiato una Renault Clio.Il tempestivo intervento della squadra dei Vigili del Fuoco ha evitato c...

A cura di Redazione 06 aprile 2021 08:35

