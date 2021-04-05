PATERNO'. AUTO FUOCO IN VIA FILIPPO CORRIDONI IN ZONA IDRIA.

FLASHQuesta sera verso le ore 22 i vigili del fuoco che sono intervenuti per spegnere un incendio che ha danneggiato una Renault Clio.Il tempestivo intervento della squadra dei Vigili del Fuoco ha evi...

A cura di Redazione 05 aprile 2021 22:20

Condividi