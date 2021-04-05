PATERNO'. AUTO FUOCO IN VIA FILIPPO CORRIDONI IN ZONA IDRIA.
FLASHQuesta sera verso le ore 22 i vigili del fuoco che sono intervenuti per spegnere un incendio che ha danneggiato una Renault Clio.Il tempestivo intervento della squadra dei Vigili del Fuoco ha evi...
FLASH
Questa sera verso le ore 22 i vigili del fuoco che sono intervenuti per spegnere un incendio che ha danneggiato una Renault Clio.
Il tempestivo intervento della squadra dei Vigili del Fuoco ha evitato conseguenze ulteriori.
Viste le circostanze e lo sviluppo dell’incendio non si esclude la possibilità di un’azione volontaria esterna, per fortuna, i danni sono rimasti limitati alla vettura e nessuno è rimasto ferito.
Sul posto anche militari dell’Arma dei Carabinieri di Paternò per gli accertamenti di competenza e le verifiche di rito per cercare di risalire alla causa esatta che potrebbe aver scatenato l’incendio
IN AGGIORNAMENTO