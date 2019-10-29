PATERNO': AUTO GUASTA IN VIA RIZZO, CAOS TRAFFICO
Per guasto tecnico, ( probabile un asse rotto) una autovettura intorno alle ore 07.30 è rimasta bloccata al centro della carreggiata in via Luigi Rizzo, in un punto in cui era impossibile sorpassare.
Ciò ha comportato gravi conseguenze per il traffico cittadino, specie in un orario di punta.
Sul posto sono immediatamente intervenuti gli uomini della Polizia Municipale di Paternò, che hanno chiuso la strada per permettere la rimozione dell'auto
Gravi disagi per il pullman della FCE diretto a Catania, carico di studenti, che si trovava proprio dietro all'autovettura ed è rimasto fermo per più di un'ora. Poi lentamente, tutto è tornato nella normalità.