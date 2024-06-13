PATERNÒ: AUTO IMPATTA CONTRO UN PALO ELETTRICO, DUE FERITI

Questa mattina, 13 giugno 2024, intorno alle 11:30, si è verificato un grave incidente stradale in via Giovanni Verga a Paternò. Un'Alfa 147, con a bordo due persone, ha impattato violentemente contro...

Questa mattina, 13 giugno 2024, intorno alle 11:30, si è verificato un grave incidente stradale in via Giovanni Verga a Paternò. Un'Alfa 147, con a bordo due persone, ha impattato violentemente contro un palo elettrico in cemento, causandone un pesante danneggiamento.

Dopo l'impatto, l'auto ha terminato la sua corsa al centro della strada.

Fortunatamente, nell'incidente non sono stati coinvolti altri veicoli. Tuttavia, i due occupanti dell'Alfa 147 sono rimasti feriti e sono stati immediatamente trasportati al Pronto Soccorso del locale ospedale per essere sottoposti agli accertamenti e alle cure necessarie.

Gli agenti della Polizia Locale sono intervenuti sul luogo dell'incidente per effettuare i rilievi del caso e ricostruire la dinamica dell'accaduto. Le cause dell'incidente sono ancora da accertare e saranno oggetto di indagine.

L'incidente ha causato disagi al traffico nella zona, con i veicoli costretti a deviazioni temporanee per permettere le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza dell'area.