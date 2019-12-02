PATERNO': AUTO IN FIAMME A SAN MARCO
A cura di Redazione
02 dicembre 2019 22:20
Panico ma nessuna conseguenza per il conducente di un Audi in transito sulla sp137 in zona San Marco.
Le fiamme probabilmente di natura accidentale, sono scoppiate all'improvviso e hanno costretto il conducente , ad abbandonare il veicolo, fortunatamente senza riportare alcuna conseguenza.
Sul posto, sono giunti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò, che hanno domato l’incendio, ma del veicolo è rimasta solo una carcassa.
