PATERNO': AUTO IN FIAMME A SAN MARCO

02 dicembre 2019 22:20
Panico ma nessuna conseguenza per il conducente di un Audi in transito sulla sp137 in zona San Marco.

Le fiamme probabilmente di natura accidentale,  sono scoppiate all'improvviso e hanno costretto il conducente , ad abbandonare il veicolo, fortunatamente senza riportare alcuna conseguenza.

Sul posto, sono giunti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò, che hanno domato l’incendio, ma del veicolo è rimasta solo una carcassa.

 

