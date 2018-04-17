PATERNO’: AUTO IN FIAMME, IERI SERA IN VIA POTENZA
Momenti di paura, ieri sera, intorno alle ore 22, in via Potenza, zona scala vecchia, quando una Fiat Panda, regolarmente parcheggiata, ha improvvisamente preso fuoco creando panico tra i residenti.
Per cause ancora al vaglio degli inquirenti, ha iniziato a levarsi lingue di fuoco e il mezzo, avvolto dalle fiamme, ha iniziato a muoversi da solo rischiando di propagare l’incendio alle altre auto.
Nel frattempo, sul posto sono accorsi i vigili del fuoco che, sono riusciti a spegnere l’incendio.
Sul posto i Carabinieri
In aggiornamento