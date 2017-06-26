PATERNO’ AUTO IN FIAMME IN VIA ASMARA

Attimi di terrore stanotte intorno all’una e trenta, per l’incendio di un auto in via Asmara. L’auto era in sosta quando, per cause sconosciute ha preso fuoco. Sul posto è giunta una squadra di vigili...

Attimi di terrore stanotte intorno all’una e trenta, per l’incendio di un auto in via Asmara. L’auto era in sosta quando, per cause sconosciute ha preso fuoco. Sul posto è giunta una squadra di vigili del fuoco del locale distaccamento, che hanno subito spento le fiamme. Indagini sono in corso, per risalire alla causa che ha innescato l’incendio, anche se le autorità non si pronunciano. Molti residenti sono scesi in strada, temendo che la vettura potesse esplodere, ma fortunatamente tutto è andato per il meglio