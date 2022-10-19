PATERNO’: AUTO IN FIAMME IN VIA FEUDO STELLA

Un incendio di un’autovettura è avvenuto nella serata di oggi 19 Ottobre 2022, intorno alle ore 19, in via Feudo Stella.L’auto ha improvvisamente iniziato a bruciare con le fiamme che fuoriuscivano da...

Un incendio di un’autovettura è avvenuto nella serata di oggi 19 Ottobre 2022, intorno alle ore 19, in via Feudo Stella.

L’auto ha improvvisamente iniziato a bruciare con le fiamme che fuoriuscivano dal vano motore, molto probabilmente a causa di un corto circuito ed è stata in pochi minuti avvolta dalle fiamme andando seriamente danneggiata.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la zona il traffico è stato bloccato per un paio di minuti per permettere le operazioni di spegnimento in totale sicurezza, per fortuna, oltre all'auto, non si segnalano altri danni a persone o cose.