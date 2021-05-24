PATERNO’: AUTO IN FIAMME IN VIA MACCHIAVELLI

Una Toyota Yaris, ha preso fuoco poco prima di mezzogiorno in via Macchiavelli a Paternò. L’auto, ha improvvisamente iniziato a bruciare con le fiamme che fuoriuscivano dal vano motore sotto lo sguard...

Una Toyota Yaris, ha preso fuoco poco prima di mezzogiorno in via Macchiavelli a Paternò. L’auto, ha improvvisamente iniziato a bruciare con le fiamme che fuoriuscivano dal vano motore sotto lo sguardo attonito del proprietario che alla vista delle fiamme ha pure accusato un malore.

Sul posto è giunta una pattuglia dei carabinieri, una squadra di vigili del fuoco che hanno immediatamente spento le fiamme, e un ambulanza del 118 per controllare il conducente a seguito del malore accusato.

Da un primo controllo sembra che l’incendio non sia doloso ma dovuto a qualche problema della vettura. Indagini e controlli sono in questo momento effettuati da carabinieri e vigili del fuoco.