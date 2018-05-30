PATERNO': DUE AUTO IN FIAMME, IN VIA MIGNEMI
A cura di Redazione
30 maggio 2018 21:44
Momenti di paura, questa sera, in Via Mignemi, una traversa della via G.B. Nicolosi ("traversa").
Due auto hanno preso fuoco, le cause che hanno dato origine alle fiamme sono ancora in fase di accertamento
Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco che, sono riusciti a spegnere l’incendio.
Sul posto i Carabinieri
IN AGGIORNAMENTO