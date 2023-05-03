PATERNO’. AUTO IN FIAMME MENTRE PERCORRE LA VIA BELLIA, OCCUPANTI SI METTONO IN SALVO
Attimi di paura questa mattina, 03 Maggio per un uomo ed una donna a Paternò quando la loro auto, una Fiat Seicento , è stata coinvolta in un incendio mentre percorreva la Via Emanuele Bellia con la via Martiri della Libertà
Sul posto è giunta una squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Paternò, intorno alle 08.00
La coppia a bordo è riuscita ad uscirne indenne e ad abbandonare il veicolo prima che venisse completamente avvolto dalle fiamme.
Provvidenziale è stato l’intervento dei vigili del fuoco è valso alla completa estinzione delle fiamme ed alla messa in sicurezza del sito.
Sul posto anche Carabinieri e la Polizia Municipale per gli adempimenti di competenza.
Non si registrano danni alle persone ma solo grande spavento per l’insolito e pericoloso accaduto.
Il traffico nel tratto interessato è rimasto bloccato peer consentire le operazioni in totale sicurezza