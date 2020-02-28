PATERNO' AUTO IN FIAMME NEI PLESSI DEL CIMITERO NUOVO QUESTO POMERIGGIO

Una Smart, è andata completamente a fuoco poco dopo le 18, in una strada posta dietro il cimitero di via Balatelle a Paternò.La vettura, era in marcia quando il guidatore si è accorto che qualcosa non...

La vettura, era in marcia quando il guidatore si è accorto che qualcosa non andava. Il tempo di scendere ed ha visto le fiamme sprigionarsi dal retro della vettura. In poco tempo l'auto è stata completamente avvolta dalle fiamme, e i vigili del fuoco del locale distaccamento, chiamati immediatamente, hanno spento l'incendio ma della vettura è rimasto ben poco.

Sconosciute le cause dell'incendio, ma per fortuna, ha dato il tempo al guidatore di scendere dalla macchina e mettersi al sicuro.