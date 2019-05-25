PATERNO': AUTO IN FIAMME NELLA NOTTE

Intorno alle 02 della notte fra venerdì 24 e sabato 25 maggio 2019, a Paternò, in Piazza della Repubblica, (nei pressi del comune), una Fiat Panda ha preso fuoco.Sul posto sono subito intervenute i Vi...

A cura di Redazione 25 maggio 2019 08:25

