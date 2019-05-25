95047

PATERNO': AUTO IN FIAMME NELLA NOTTE

Intorno alle 02 della notte fra venerdì 24 e sabato 25 maggio 2019, a Paternò, in Piazza della Repubblica, (nei pressi del comune), una Fiat Panda ha preso fuoco.Sul posto sono subito intervenute i Vi...

25 maggio 2019 08:25
Paternò
News
Intorno alle 02 della notte fra venerdì 24 e sabato 25 maggio 2019, a Paternò, in Piazza della Repubblica, (nei pressi del comune), una Fiat Panda ha preso fuoco.

Sul posto sono subito intervenute i Vigili del Fuoco, dal distaccamento di Paternò.

L’intervento ha permesso in breve di estinguere le fiamme prima che le stesse si propagassero ad altre auto parcheggiate nei pressi.

L'auto è andata completamente distrutta.

Al momento non sono note le cause del rogo, sul posto anche i carabinieri del nucleo radiomobile della locale compagnia

