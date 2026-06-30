Paternò, auto in fiamme nella notte: intervento dei Vigili del Fuoco in viale Balatelle

PATERNÒ – Una Fiat Panda è stata completamente distrutta da un violento incendio divampato nella notte nel parcheggio retrostante il cimitero di via Balatelle, in via Sella, a Paternò.

L'allarme è scattato poco dopo la mezzanotte, quando il veicolo è stato improvvisamente avvolto dalle fiamme. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò, che hanno lavorato per domare il rogo e mettere in sicurezza l'area, evitando che l'incendio potesse propagarsi alla vegetazione e alle zone circostanti.

Le operazioni di spegnimento si sono concluse dopo diversi minuti. Della vettura, questa mattina, è rimasta soltanto la carcassa completamente carbonizzata.

Sul luogo dell'incendio sono intervenuti anche i Carabinieri della Compagnia di Paternò, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e individuare le cause del rogo.

Al momento l'origine dell'incendio resta in fase di accertamento.

Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori non viene esclusa quella del dolo, anche se sarà necessario attendere gli esiti degli accertamenti tecnici dei Vigili del Fuoco per stabilire con certezza se le fiamme siano state provocate da un guasto accidentale o da un'azione intenzionale.

Fortunatamente non si registrano persone ferite o coinvolte nell'episodio. Le indagini proseguono per fare piena luce sull'accaduto.