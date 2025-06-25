PATERNÒ, AUTO INCIDENTATA DA GIORNI IN VIA TENENTE CUNSOLO: COLPITO ANCHE UN GARAGE, MISTERO SULLA DINAMICA
Paternò (CT) – Da almeno due giorni, in via Tenente Cunsolo, è visibile un’Alfa Romeo MiTo gravemente danneggiata nella parte anteriore, coinvolta in quello che appare come un violento incidente stradale. Il mezzo si trova ancora fermo sul posto, accanto a un garage e a un muro che mostrano evidenti segni di impatto.
Non ci sono notizie ufficiali sull'accaduto, né comunicazioni da parte delle autorità locali o dei soccorritori. Tuttavia, i danni visibili suggeriscono che si sia trattato di uno scontro molto violento, presumibilmente con il portone del garage.
Il muro situato accanto al portone è fortemente danneggiato, così come alcuni contatori installati in quel punto, anch’essi compromessi. A terra sono ben visibili frammenti di cemento, segno della forza dell’impatto.
Al momento non si conoscono le circostanze precise dell’incidente, né se siano rimaste coinvolte persone.
I residenti della zona riferiscono che l’auto si trova lì da giorni, sollevando interrogativi sull'accaduto e sui tempi di intervento per la rimozione del mezzo e la messa in sicurezza dell’area.
In attesa di chiarimenti ufficiali, resta alta l’attenzione dei cittadini per l’insolita scena e per i danni strutturali ben visibili sul posto.