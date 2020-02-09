PATERNO': AUTO PARCHEGGIATA DISTRUTTA DA VEICOLO NELLA NOTTE

Un vero e proprio speronamento a folle velocità, date le condizioni in cui è stato rinvenuto il mezzo.A ricevere l’amara sorpresa stamattina il proprietario di una Ford Ka, che ha trovato la sua auto,...

A cura di Redazione 09 febbraio 2020 09:51

Condividi