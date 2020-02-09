PATERNO': AUTO PARCHEGGIATA DISTRUTTA DA VEICOLO NELLA NOTTE
Un vero e proprio speronamento a folle velocità, date le condizioni in cui è stato rinvenuto il mezzo.A ricevere l’amara sorpresa stamattina il proprietario di una Ford Ka, che ha trovato la sua auto,...
Un vero e proprio speronamento a folle velocità, date le condizioni in cui è stato rinvenuto il mezzo.
A ricevere l’amara sorpresa stamattina il proprietario di una Ford Ka, che ha trovato la sua auto, completamente distrutta da un lato, dopo aver subito nella nottata appena trascorsa,un tamponamento da una vettura che giungeva a folle velocità.
Teatro dell’impatto la strada via Professore Salvatore Distefano con angolo Via G.Nicolosi, dove il veicolo era parcheggiato.
L’urto è stato talmente violento da spingere l’automobile fin sopra il marciapiede, con danni rilevanti come si può
evincere anche dalle immagini fotografiche.
Lo spiacevole incidente, inoltre, ripropone con vigoria il problema dell’alta velocità cui sono solite sfrecciare molte vetture in piena notte.
L’assenza degli appositi dissuasori su un tratto stradale che invoglia molti automobilisti a schiacciare il piede sull'acceleratore è tornato ad essere un problema che mette a repentaglio anche la sicurezza dei pedoni che si trovano a transitare.